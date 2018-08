Decke von Wohnhaus in Palma de Mallorca eingestürzt

Großflächig ist die Decke eines Wohnhauses in Palma de Mallorca eingestürzt

In Palma de Mallorca ist am Freitagabend (17.8.) das Dach eines Wohnhauses eingestürzt. Wie Sicherheitskräfte berichten, waren die zwei Bewohnerinnen zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise in einem anderen Zimmer und niemand wurde verletzt.

Die zwei Frauen – eine 80-Jährige und eine 56-Jährige – hielten sich in der Küche auf, als sie plötzlich Lärm aus dem angrenzenden Esszimmer hörten. Beim Anblick der eingestürzten Decke erlitten die beiden einen Schock. Sicherheitskräfte kamen sofort und führten die Frauen unter großen Sicherheitsvorkehrungen aus der Wohnung.

Fotos, die die Feuerwehr von Mallorca auf Twitter postete, zeigen das Ausmaß des Schadens: Großflächig scheint die Decke eingebrochen zu sein, der gesamte Boden des Esszimmers ist von Geröll überdeckt.

Ersten Ermittlungen zufolge waren in dem Gebäude schon zuvor Probleme mit den Wasserleitungen bekannt geworden. Möglicherweise hatte die Feuchtigkeit die Gebäudestruktur aufgeweicht. Da weitere Einstürze nicht auszuschließen sind, wurde die Wasser- und Stromzufuhr vorerst gesperrt, die Bewohnerinnen müssen übergangsweise bei Freunden unterkommen. /somo