Mann stirbt nach Leiter-Sturz auf Mallorca

Ein 59-jähriger Mann ist im Son-Espases-Hospital in Palma de Mallorca seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war am 21. Juli gestürzt, als er in Manacor einen Baum beschnitt.

Wie die Rettungskräfte berichten, hatte er auf einer Leiter gestanden und plötzlich das Gleichgewicht verloren. Zwar fiel er nur aus einer Höhe von anderthalb Metern, schlug jedoch mit dem Kopf direkt auf einen Bordstein. Die Ergebnisse einer Autopsie bestätigten jetzt, dass es sich um einen Unfall handelte. Fremdverschulden schließen die Experten aus. Warum der Mann ins Schwanken geriet und stürzte, ist weiter unklar. /somo