Mallorca-Wetter: die Ruhe nach dem Sturm

Blauer Himmel und Sonnenschein am Sonntagmorgen (19.8.) in Port d´Andratx Foto: MZ-Livecam

Das Unwetter auf Mallorca ist vorbei, hat aber seine Spuren hinterlassen. Während in den kommenden Tagen heiteres Sommerwetter bevorsteht, denken vor allem Fluggäste mit Ärger an Freitag und Samstag (17. und 18.8.) zurück.

Nicht nur, dass es auf Mallorca vor allem am Freitag zu zahlreichen Überschwemmungen kam, die zu Staus und Straßensperrungen führten – vor allem am Flughafen von Palma de Mallorca herrschte zu Beginn des Wochenendes Unmut vor. Zahlreiche Flüge starteten verspätet oder fielen aus und führten auch noch am Samstag zu langen Schlangen. Dabei war der schlimmste Teil des Unwetters zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon überstanden. Statt wie am Vortag 56 Liter Regen pro Quadratmeter wurden am Samstag nur Höchstwerte von neun Litern pro Quadratmeter in Portocolom gemessen. Viele andere Orte auf der Insel blieben gänzlich von den Regenfällen verschont. Doch die massiven Störungen im Flugverkehr (die Rede ist von bis zu 500 Verspätungen und Ausfällen) führten dazu, dass auch am Samstag noch zahlreiche Flugreisende am Airport eintrudelten, die am Tag zuvor nicht hatten fliegen können.

Blitze entfachten zudem mehrere kleinere Waldbrände auf der Insel. Bei Andratx fielen 1.200 Quadratmeter Kiefernwald den Flammen zum Opfer, nach mehreren Stunden konnten die Rettungskräfte den Brand aber unter Kontrolle bringen und weitere Sachschäden verhindern.

Ab Sonntag (19.8.) ist es bis auf weiteres vorbei mit schlechtem Wetter. Während auf der Nachbarinsel Menorca noch eine morgendliche Schauer niedergehen können, scheint in großen Teilen von Mallorca die Sonne an strahlend blauem Himmel. Laut spanischem Wetterdienst Aemet klettern die Temperaturen maximal auf 31 Grad in Palma, vielerorts wird die 30-Grad-Marke nicht einmal geknackt. Von einer neuen Hitzewelle kann also keine Rede sein.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Auch am Montag bleibt es voraussichtlich sonnig und angenehm. Die Temperaturen steigen nur leicht auf bis zu 33 Grad in Palma de Mallorca. Der Wind weht leicht aus Nord-Nordost.

Am Dienstag hält sich das Wetter, erst an Nachmittag sind stärkere Winde in den Küstengebieten zu erwarten. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit geht aber gegen 0.