20-Jähriger auf Mallorca totgefahren: Polizei nimmt 33-Jährige fest

Die Guardia Civil hat nach einem Unfall, bei dem am Wochenende ein 20-Jähriger überfahren wurde, die mutmaßliche Todesfahrerin festgenommen. Die 33-Jährige wurde am Montag (20.8.) wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und unterlassener Hilfeleistung festgesetzt, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Zu dem Unfall war es am frühen Sonntagmorgen (19.8.) auf der Landstraße von Llucmajor nach s'Estanyol gekommen. Passanten alarmierten gegen 3.30 Uhr den Notruf, nachdem sie den leblosen Körper an der Unfallstelle auf der Ma-6015 nahe der Kreuzung in Richtung Cap Blanc entdeckt hatten. Als die Notärzte eintrafen, war der Mann bereits tot und wies Verletzungen auf, die klar darauf hindeuten, dass er von einem Auto überfahren worden war. Zudem konnten Ermittler Teile eines Pkw in der Nähe der Unglücksstelle sicherstellen.

Es ist nicht das erste Mal, dass in diesem Jahr ein Autofahrer die Flucht ergriff, nachdem es zu einem tödlichen Unfall gekommen war. Erst im Juni war eine 44-Jährige einfach davon gefahren, nachdem sie ein 15-jähriges Mädchen in Sa Ràpita überfahren hatte. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Unfallfahrerin jedoch kurze Zeit später gefasst werden. Sie war stark alkoholisiert. Angehörige der Toten kämpfen seitdem für strengere Strafen bei Alkohol am Steuer.