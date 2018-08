Mallorca begeistert wieder mit Strandwetter

Erst zu heiß, dann zu regnerisch. Wirklich schön hat sich der Sommer auf Mallorca in den vergangenen Wochen nicht gezeigt. Doch mit dem Start in die neue Woche wird es besser. Bei angenehmenTemperaturen und Sonne kann wieder ausgiebig am Strand entspannt werden.

Am Montag (20.8.) scheint in weiten Teilen der Insel die Sonne. Im Tagesverlauf kann ab und an ein Wolkenfeld vorüberziehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 34 Grad in Palma de Mallorca, in Sa Pobla und Felanitx bleibt es bei 31 Grad etwas kühler.

Wer sich für ein Bad im Meer entscheidet, kann sich bei 28 Grad Wassertemperatur an der Playa de Palma und am Es Trenc erfrischen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Nachts lässt es sich bei 20 Grad in Palma de Mallorca und der Inselmitte angenehm bei offenem Fenster schlafen.

Das schöne Wetter setzt sich am Dienstag fort. Bei wenigen Wolken wird es ähnlich warm wie am Vortag.

Die Sonnenstunden sollten genutzt werden, denn zum Ende der Woche prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet die nächsten Regenschauer. /rp