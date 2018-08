Polizei konfisziert Lachgas bei Drogenrazzia in Nachtlokalen auf Mallorca

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat acht Personen bei einer Razzia gegen den Drogenhandel festgenommen. Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei von Montag (20.8.) hervorgeht, hatten die Beamten an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden Nachtlokale an der Playa de Palma und in Palma de Mallorca untersucht. Dabei wurden in einem vor allem von Urlaubern frequentierten Lokal auch Patronen mit Distickstoffmonoxid konfisziert, besser bekannt als Lachgas.

Im Zuge der "Operation Barracuda" haben die Polizisten 273 Personalien aufgenommen und in 32 Fällen von Drogenmissbrauch interveniert. Acht Personen wurden festgenommen. Ihnen wird der Handel mit Drogen vorgeworfen. /rp