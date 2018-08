Belgischer Richter verschiebt Entscheidung über Auslieferung von Mallorca-Rapper

Der mallorquinische Rapper Valtonyc wird vorerst nicht an Spanien ausgeliefert. Das hat ein Richter im belgischen Gent entschieden, wo der Musiker seit Mai diesen Jahres im Exil lebt. Valtonyc, der mit bürgerlichem Namen Josep Arenas Beltras heißt, war in die belgische Stadt geflüchtet, nachdem er in Spanien zu dreieinhalb Jahren Haft unter anderem wegen Verherrlichung des Terrorismus und Beleidigung der Krone in seinen Songtexten verurteilt worden war.

Das Gericht folgte damit den Argumenten der Verteidigung, die darlegte, Arenas sei nicht wegen Terrorismus, sondern wegen einer Meinungsäußerung verurteilt worden. Zudem könne Valtonyc nicht ausgeliefert werden, da die spanischen Gesetze nicht den belgischen entsprächen.

Die belgischen Richter wollen nun die Einwände prüfen. Der Rapper muss am 3. September wieder vor Gericht erscheinen. /pss