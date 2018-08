Inoffizieller Parkplatz am Naturstrand Es Trenc wieder geöffnet

Der alegale Parkplatz am Es Trenc ist wieder eröffnet Foto: T.O.

Die Situation rund um den Es-Trenc-Strand im Südosten von Mallorca wird von Tag zu Tag chaotischer. Am Dienstag (21.8.) öffnete der Besitzer eines Grundstücks nahe Ses Covetes die Tore und ließ hunderte von Autofahrern kostenlos auf dem ländlichen Gebiet parken, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Wirklich legal ist das nicht - zumal wenige Meter entfernt am Seitenstreifen der Zufahrtsstraße zum Strand gebührenpflichtige Parkflächen sind und das Gebiet seit vergangenem Jahr als Naturschutzgebiet deklariert ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Badegäste sich auf dem Privatgelände breit machen. Schon vor Jahren hatten dort immer wieder Autofahrer ihre Wagen abgestellt, weil der Grundstück-Besitzer es zuließ. Immer wieder untersagte das Rathaus dieses Vorgehen und schloss den inoffiziellen Parkplatz vor einigen Jahren komplett. Ob und wann die Gemeinde diesmal einschreitet, bleibt abzuwarten.



Fest steht: An Abstellflächen für Autos rund um Es Trenc mangelt es, und die Landesregierung kommt mit der Anlage eines neuen, offiziellen Parkplatzes nicht wirklich vorwärts. Noch nie sei es so chaotisch gewesen, wie in diesem Jahr, beschweren sich Anwohner. Nicht nur, dass trotz der Shuttle-Busse der Pkw-Andrang das Gebiet überlaste und der Verkehr auf der engen Zufahrststraße regelmäßig zusamenbreche. Auch die Anhäufung von Müll am Strand sei schlimmer als je zuvor. /somo