Elektro-Roller in geschütztem Dünengebiet es Carnatge auf Mallorca gesichtet

Die Fahrer hatten die Schilder am Montag (20.8.) ignoriert.

Die Fahrer hatten die Schilder am Montag (20.8.) ignoriert. Foto: M. López

Trotz Verbotsschildern und den neuen Vorschriften des Rathauses von Palma de Mallorca ist eine Touristen-Gruppe am Montag (20.8.) mit ihren Elektro-Rollern in das geschützte Küstengebiet es Carnatge gefahren. Die Urlauber fuhren vom Fahrradweg ab, um ans Meer zu gelangen.

Große, vom Rathaus angebrachte Schilder informieren vor Ort darüber, dass es sich bei es Carnatge um ein geschütztes Dünengebiet handelt, in dem noch dazu Erdrutsch-Gefahr besteht. Es sind auch Kordeln angebracht, die den Weg markieren.

Zuletzt hatten die Elektro-Fahrzeuge in einigen Vierteln wie Can Pastilla und El Molinar zu Aufregung bei den Anwohnern geführt. Daraufhin hat das Rathaus von Palma schon vor einigen Wochen Gebrauchsregeln für die Elektro-Roller festgelegt. Laut ihnen darf kein Elektro-Fahrzeug auf dem Gehweg, in Parks, Gärten oder auf Plätzen fahren. Stattdessen müssen Fahrer sich auf den Radwegen oder anderen ausgezeichneten Zonen aufhalten.

Die Polizei teilte mit, dass sie an der Verfolgung von Verstößen arbeite. Zu genauen Sanktionen gab die Behörde jedoch keine Auskunft. An der Playa de Palma sollen verstärkt Kontrollen stattfinden. /sw