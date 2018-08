Jagdgewehre gestohlen: Polizei stellt jugendliche Einbrecher in Manacor

Die spanische Nationalpolizei hat in Manacor zwei Jugendliche - einer von ihnen minderjährig - festgenommen, die im Verdacht stehen, auf Mallorca mehrere Einbrüche begangen zu haben. Unter anderem sollen sie zwei Jagdgewehre gestohlen haben, die bei der Festnahme in schussbereitem Zustand beschlagnahmt worden, wie die Polizei am Mittwoch (22.8.) mitteilte.

In den Tagen vor der Festnahme hatte es bereits mehrere Einbrüche im Gemeindegebiet Manacor gegeben. Die Polizei kontrollierte daher die Umgebung und stoppte nachts mehrere Autos. Als ein Wagen nicht anhalten wollte, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und konnten schließlich die Insassen des Wagens zur Rede stellen. Das Verhör ergab, dass nur zwei der im Wagen sitzenden jungen Männer unter Verdacht stehen, die Einbrüche verübt zu haben. /tg