Das Mallorca-Wetter, launisch wie eine Diva

Das Wetter auf Mallorca ist in diesen Tagen launisch wie eine Diva. Von strahlend blauem Himmel mit Sonnenschein bis Gewitter mit Starkregen ist alles drin.

Der Mittwoch (22.8.) startet sonnig. Im Tagesverlauf zieht der Himmel langsam zu. Am Abend kann es dann ortsweise regnen. Vereinzelt können die Schauer stark ausfallen, der spanische Wetterdienst Aemet schließt Gewitter nicht aus.

Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 33 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla sowie 30 Grad in Felanitx. In der Nacht wird es mild, die Temperaturen sinken in Palma de Mallorca auf 18 Grad, in Felanitx bleibt es bei 22 Grad warm.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Donnerstag zeigt sich das gleiche Bild. Der Tag startet wieder schön und sonnig, aber das Wetter verschlechtert sich bis zum Abend. Dann kann es wieder zu ortsweise starken Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Bescheiden geht es am Freitag weiter. Dann wechseln sich den ganzen Tag Sonne und Regen auf der Insel ab. /rp