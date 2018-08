'Keine Feuchttücher ins Klo!' erinnert das Rathaus Calvià

Feuchttücher und Kompressen gehören nicht in die Toilette. Daran hat das Rathaus Calvià im Südwesten von Mallorca erinnert, indem es am Mittwoch (22.8.) ein aktuelles Foto aus der Kläranlage verbreitete. Per Twitter schickte das Rathaus die Botschaft an alle Anwohner und Urlauber: "Wirfst du Feuchttücher immer noch ins WC? Sie können der Kläranlage nicht behandelt werden und verstopfen die Anlagen. Im Foto kannst du sehen, was gerade im Klärwerk angekommen ist."





¿Todavía tiras las #toallitas húmedas al WC? No son aptas para ser tratadas en la red de saneamiento y provocan atascos. En la foto puedes ver el último que ha llegado a nuestra depuradora #NoAlimentesalMonstruo pic.twitter.com/XuvawoLrkY „ Calvià2000 (@calvia2000) 22. August 2018

Die Stadtwerke Calvià 2000 weisen darauf hin, dass auch Windeln, Wattestäbchen, Pflaster, Wattebausche, Kondome und Zahnseide nicht über die Toilette entsorgt werden dürfen. Essensreste gehören ebenfalls nicht ins WC, sondern in die Biotonne, den Kompost oder in den Abfalleimer.Hintergrund: Calvià startet Kampagne gegen Feuchttücher /tg