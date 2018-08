Feuerwehr bekämpft Waldbrand in Costa dels Pins an der Ostküste von Mallorca

Weiterer Waldbrand an der Ostküste von Mallorca: Am Donnerstagmittag (23.8.) ist ein Feuer am Golfplatz Pula in Costa dels Pins ausgebrochen.

Das Feuer wurde um 14.20 Uhr gemeldet, wie die Naturbehörde Ibanat per Twitter mitteilt. Löschflugzeuge und Einsatzkräfte am Boden bekämpfen die Flammen. Sie werden von Feuerwehrleuten der Wachen in Artà und Manacor unterstützt. Es befinden sich laut Ibanat keine Wohnhäuser in unmittelbarer Umgebung.

Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" gibt es Hinweise auf Brandstiftung - am vergangenen Samstag sei ein Feuer an derselben Stelle ausgebrochen. Zuletzt hatte ein Feuer bei Cales de Mallorca rund 13 Hektar Kiefernwald zerstört. /ff