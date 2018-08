Hagel in Vilafranca und Unwetterwarnung auf Mallorca

Ein Unwetter zieht in den kommenden Tagen über Mallorca. In einigen Gemeinden ist der Wetterumschwung bereits erfolgt. So hagelte es am Donnerstag (23.8.) kräftig in Vilafranca. Die restliche Woche soll es ungemütlich bleiben.

Bis 18 Uhr hat der spanische Wetterdienst Aemet am Donnerstag für die Inselmitte und den Süden die Warnstufe Gelb ausgegeben. Diese warnt vor Starkregen und Gewitter. Doch auch am Abend ist nicht Schluss mit dem Unwetter. Es kann weiter regnen und donnern.

Die Temperaturen in der Nacht sinken auf angenehme 18 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla. In Felanitx bleibt es bei 21 Grad etwas wärmer.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Freitag geht es weiter mit dem schlechten Wetter. Diesmal gilt die Warnstufe Gelb für die ganze Insel, erneut von 12 bis 18 Uhr. Die Sonne wechselt sich mit grauen Gewitterwolken ab. Es kann zu Starkregen und Hagel kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 32 Grad in Sa Pobla, 31 Grad in Palma de Mallorca.

Am Samstag gilt die Warnstufe Gelb bereits ab 6 Uhr für die ganze Insel. In den Morgenstunden erreicht das Unwetter seinen Höhepunkt. Ab Mittag lässt es langsam nach. Die Tagestemperaturen sinken.

Am Sonntag ist es vorbei mit dem Schmuddelwetter. Der Tag beginnt zwar noch bewölkt, doch bis zum Nachmittag klart es langsam auf. Dennoch befinden sich die Temperaturen weiter im Sinkflug und fallen inselweit wohl unter die 30-Grad-Marke. /rp