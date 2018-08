Polizei überführt Serien-Einbrecher anhand von DNA-Proben

Anhand von DNA-Proben ist es der Nationalpolizei auf Mallorca gelungen, fünf Einbrüche in Manacor aufzuklären. Für die Ermittler bestehe kein Zweifel daran, dass es sich bei dem Täter um einen 23-jährigen Mallorquiner handeln muss, der bereits wegen anderer Straftaten im Gefängnis in Palma de Mallorca einsitzt, hieß es in einer Presseerklärung vom Donnerstag (23.8.).

Der mutmaßliche Täter war bei den Einbrüchen in Frisörsalons und Kosmetikstudios jeweils nach dem gleichen Schema vorgegangen. Zunächst zerbrach er das Glas der Eingangstür und raubte dann die gesamte Kasse. Die Polizei untersuchte alle Tatorte auf DNA-Proben ab und fand, was sie suchte: Analysen in einem Labor in Valencia ergaben, dass an allen Tatorten dieselbe DNA-Reste desselben Täters vorhanden waren, der bereits im Gefängnis sitzt.

Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt, um ihm die neuen Ermittlungen gegen ihn mitzuteilen. Der 23-Jährige ist Polizei und Justiz bereits bestens bekannt. Trotz seiner jungen Jahre wurde er bereits 67 Mal festgenommen. Die meisten Straftaten verübte er in Cala Rajada, Capdepera und Palma de Mallorca. /tg