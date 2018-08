Zivilfahnder an der Playa de Palma nehmen 22 Kleinkriminelle fest

Die Ortspolizei von Palma de Mallorca hat 22 Personen vorübergehend festgenommen, denen Diebstähle und weitere Delikte vorgeworfen werden. Ermittelt werde wegen Diebstahls, Raubs, Verletzung des Urheberrechts sowie Gewalt gegen die Staatsgewalt, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (23.8.).

Die Verdächtigen wurden von Zivilfahndern geschnappt, die seit Ende Juli in zwei Gruppen die Präsenz der Polizei an der Playa de Palma am Tag und in der Nacht verstärken. Diese sollen bis zum Ende der touristischen Hauptsaison auf Mallorca weiterhin im Einsatz sein.

Die sichergestellte Diebesbeute umfasst 23 Handys, knapp 2.000 Euro Bargeld, 21 Handtaschen, 117 Uhren und fünf elektronische Geräte. /ff