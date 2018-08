Achtjährige stürzt bei Alcúdia vier Meter in die Tiefe

Ein achtjähriges Mädchen ist am Donnerstagmittag (23.8.) einen Abhang bei Alcúdia heruntergestürzt und schwerverletzt in die Klinik Son Espases in Palma de Mallorca eingeliefert worden. Das Kind erlitt eine Kopfverletzung und Prellungen am ganzen Körper ist aber wohl nicht in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr am Cap des Pinar bei Alcúdia im Norden der Insel. Die Achtjährige stürzte etwa vier Meter in die Tiefe. Einsatzkräfte der Guardia Civil und der Feuerwehr halfen bei der Bergung. Ein Hubschrauber brachte das Mädchen zu einem Rettungswagen, der sie zusammen mit ihrem Vater ins Krankenhaus brachte. /tg