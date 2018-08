Guardia Civil nimmt auf Mallorca Bande von Drogendealern hoch

Die Polizisten stürmten mehrere Wohnungen in Calvià.

Die Polizisten stürmten mehrere Wohnungen in Calvià. Foto: DM

Die Guardia Civil auf Mallorca hat am Freitagmorgen (24.8.) eine Bande von Drogendealern hochgenommen. Mehrere Mitglieder des britischen Netzwerkes wurden festgenommen. Sie hatten die Rauschmittel in den Urlaubsgebieten in Calvià verkauft.

Bei einer Razzia stürmte die Guardia Civil mehrere Wohnungen in Magaluf, Palmanova und Son Caliu. Dabei fanden sie Kokain, Marihuana, Extasy und Bargeld.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. So stießen die Beamten auch auf Verbindungen zum Madrider Stadtviertel Vallecas. /rp