Hafenbehörde verwarnt Partyboote wegen nächtlicher Ruhestörung

Wegen Ruhestörung durch laute Musik auf zwei Yachten am Molinar in Palma de Mallorca hat die Hafenbehörde die Verantwortlichen angemahnt. Anwohner hatten sich beschwert, als am Mittwoch (22.8.) laute Discomusik vom Deck zweier großer Partyschiffe an Land schallte. Die Polizei suchte die Ruhestörer gegen 1.30 Uhr auf. Ein Bußgeld wurde nicht verhängt, weil die Verantwortlichen für das Schiff sofort reagierten und die Musik abstellten. Auch ein Kreuzfahrtschiff am Anleger Porto Pi wurde verwarnt.

Mit den drei Verwarnungen setzt die Hafenbehörde erstmals eine im April verabschiedete Verordnung um, die alle Schiffseigner zur Nachtruhe verpflichtet. Zwischen Mitternacht und 9 Uhr darf an Deck keine Musik gehört werden. Zuvor hatten sich wiederholt Anwohner beschwert, weil sich die Mode der sogenannten Partyboote ausbreitete. /tg