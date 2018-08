Indischer Investor plant neues Mallorca-Hotel in Portocolom

An dieser Stelle soll das neue Hotel entstehen.

An dieser Stelle soll das neue Hotel entstehen. Foto: Obrador

Neues Hotel auf Mallorca in Sicht: Der indische Investor Subhash Cander Sharma plant nach einem Bericht des "Diario de Mallorca" eine kleine Unterkunft für 40 Urlauber in Portocolom. Das Rathaus von Felanitx hat bereits die Baugenehmigung erteilt für den Vier-Sterne-Komplex, der nahe der Cala Marçal entstehen soll. Die geplante Investition beläuft sich auf 1,35 Millonen Euro. In spätestens drei Jahren soll das Hotel fertig sein.

Um das Hotel zu errichten, muss ein Wohnhaus weichen. Die Gegend war vor Jahren für ihr ausgeprägtes Nachtleben bekannt. Inzwischen stehen die meisten Ladenlokale allerdings leer, viele Gebäude sind verlassen. In der unmittelbaren Nachbarschaft befindet sich auch das Aparthotel Portomar, das seit langer Zeit geschlossen und mit Schutzfolien abgehängt ist.

Neben dem Haus in Portocolom sollen in Felanitx bis zu drei weitere Hotels entstehen, alle drei im Zentrum des Ortes. /jk