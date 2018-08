Ölfleck in der Bucht von Port de Sóller empört Anwohner und Besucher

Ausgelaufener Treibstoff hat am Freitag (24.8.) in der Bucht von Port de Sóller an der Tramuntana-Küste vor Mallorca für Aufregung gesorgt. Augenzeugen berichten, dass sich der Ölteppich am Morgen ausbreitete, als Treibstoff aus einer Yacht auslief. Der Fleck war von mehreren Stellen der Bucht aus zu sehen und sorgte für Empörung. Später verschwand der Ölteppich.

Bereits im Juli war im Meer vor Port de Sóller Treibstoff aus einer Yacht ausgelaufen. Der Badebetrieb wurde untersagt, bis der Fleck verschwunden war. /tg