18 Verleiher von Elektro-Fahrzeugen an der Playa de Palma kontrolliert

Die Stadt Palma de Mallorca hat 18 Verleiher von Elektro-Fahrzeugen an der Playa de Palma auf erforderliche Papiere, Lizenzen und Versicherungen kontrolliert. Anlass waren die am 14. August 2018 vom Rathaus veröffentlichten Gebrauchsregeln von Segways, Elektro-Rollern und ähnlichen Fahrzeugen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

In einigen Fällen hatten die Verleiher keine gültige Betriebslizenz oder es fehlten vorgeschriebene Versicherungen.

In den kommenden Wochen bis zum Saisonende sollen sowohl an der Playa de Palma, in Can Pastilla wie auch in es Carnatge durch die "Patrulla Verde" verstärkt Verkehrskontrollen stattfinden. Das scheint notwendig, denn erst am Montag (20.8.) waren im geschützten Küstengebiet es Carnatge abseits vom erlaubten Weg Elektro-Roller gesichtet worden. /sw