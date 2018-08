Einbruchserie in Alcúdia: Guardia Civil nimmt 32-Jährigen fest

Wegen mutmaßlicher Einbrüche in Alcúdia hat die Guardia Civil auf Mallorca einen 32-jährigen Verdächtigen festgenommen. In seiner Wohnung wurde Diebesgut von mehreren Einbrüchen im historischen Ortskern beschlagnahmt.

Die Polizisten hatten die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am 18. Juli ein Einbruch angezeigt worden war. In den Folgetagen häuften sich die Diebstähle in Wohnungen im Ortskern. Insgesamt schreibt die Polizei dem 32-Jährigen sechs Einbrüche zu. Nach der Festnahme des Verdächtigen, der erst seit kurzer Zeit in Alcúdia wohnt, fanden die Ermittler viele der gestohlenen Objekte in der Wohnung des Verdächtigen. /tg