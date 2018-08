Müll auf Mallorca sammeln als sportliche Disziplin

Schwimmer des Teams vom Club Náutico in Palma de Mallorca haben ihr Training vergangene Woche zum so genannten "Plogging" genutzt. Die Aktivität, die vor ein paar Jahren in Schweden erfunden wurde, vereint sportliche Aktivität und Naturschutz. Beim Rennen sammeln die Sportler gleichzeitig Müll auf. Die Sportler des Schwimm-Teams der Balearen-Hauptstadt machten dazu jetzt in Son Verí Halt, um dort vor allem den Müll an den Felsen zu beseitigen.

Etwa 20 Mülltüten konnten die Schwimmer mit dem aufgesammelten Dreck füllen, dabei haben sie noch längst nicht alles entfernt. "Es ist furchtbar. Man kann sich kaum vorstellen, wie viel Müll und Zigarettenstummel wir gefunden haben... und es gibt noch einiges zu tun", so einer der Schwimmer.

Seit dem 13. August sammelte außerdem das 65-köpfige Team der Bewegung "LloscaxLlosca" an Mallorcas Stränden Zigarettenstummel, zuletzt am Strand Can Pere Antoni in Palma. Durch die Aktion wollen die Freiwilligen das Bewusstsein in der Bevölkerung schärfen: Die Kippen richten massiven Schaden an Flora und Fauna an. /sw