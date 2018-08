Protestschwimmen gegen Hafenerweiterung in Costa dels Pins

Der Strand im Süden von Mallorca ist nicht nur bei Anwohnern in Son Servera beliebt.

Um gegen die Erweiterung des kleinen Hafens in Costa dels Pins zu demonstrieren haben rund 150 Personen am Sonntag (26.8.) ein Protestschwimmen an der Playa Ratjolí bei Son Servera im Osten von Mallorca veranstaltet. Unter Aufsicht der Ortspolizei schwammen die Demonstranten vom Strand 300 Meter bis zum Kai. Unter den Protestschwimmern befanden sich nicht nur Bürger aus Son Servera, sondern auch aus anderen Gemeinden der Insel.

Die Demonstranten forderten unter anderem eine klare Haltung des Rathaus zu dem Thema. Die Erweiterung war 2017 beantragt worden. Seitdem ruht das Projekt. Die Bürgerinitiative will den Protest zu früh wie möglich organisieren, um später nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. /tg