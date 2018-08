Solides Strandwetter auf Mallorca so weit die Vorhersage reicht

Badewetter in Portocolom am Montagmittag (27.8.).

Badewetter in Portocolom am Montagmittag (27.8.). Foto: MZ-Livecams

Nach den Regengüssen und Wetterwarnungen der Vorwoche kehrt auf Mallorca wieder die sommerliche Normalität ein: Solides Strandwetter, heiße Tage und angenehme Abkühlung in der Nacht erwarten die Insel.

Am Montag (27.8.) und Dienstag (28.8.) klettert das Thermometer tagsüber auf 32 (Palma de Mallorca) oder sogar 33 Grad (Sa Pobla). Nachts sinken die Temperaturen auf angenehme 18 Grad in Palma. Im Gebirge herrschen früh morgens sogar Pullover-Werte (14 Grad zum Beispiel in Escorca).

Das Strandwetter bleibt der Insel noch ein paar Tage erhalten. Auch am Mittwoch lacht die Sonne vom blauen Himmel. Am Donnerstag zieht es sich etwas zu. Kleinere Regenschauer sind möglich, aber unwahrscheinlich. /tg