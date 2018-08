Anwesen in Santa Maria nach Sanktionen des Inselrats von Mallorca abgerissen

Der Eigentümer eines Hauses in der Gemeinde Santa Maria hat dieses nach einer Reihe von Sanktionen durch den Inselrat abgerissen. Es seien vier Geldbußen verhängt worden, da der Besitzer dem Abrissbescheid zunächst nicht nachgekommen sei, teilte die zuständige Behörde Agència de Defensa del Territori de Mallorca am Montag (27.8.) per Twitter mit.

Die Gebäude des Anwesens mit einer Wohnfläche von 180 Quadratmetern seien ohne Lizenz errichtet worden. Der Besitzer musste das Haus zurückbauen und das Gelände in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzten. Die Behörde veröffentlichte Fotos von den Bau sowie auch vom Grundstück mit dem inzwischen abgerissenen Gebäude.

Die Linksregierung im Inselrat ahndet seit ihrem Amtsantritt 2015 Bauvergehen streng, die zuständige Behörde wurde deutlich ausgebaut, das Personal aufgestockt. /ff