Drogenfahnder nehmen in Palma sechs mutmaßliche Dealer fest

Bei einer Drogenrazzia in Palmas Stadtviertel La Soledad hat die Nationalpolizei auf Mallorca am Montagnachmittag (27.8.) sechs mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen und größere Mengen an Drogen beschlagnahmt. Die Operation, bei der rund 100 Polizisten einschließlich Experten aus Madrid beteiligt waren, richtete sich gegen den Clan des inzwischen inhaftierten Drogenhändlers "El Pablo".

Die Ermittler durchsuchten neun Wohnungen in den Straßen Carrer Teix, Carrer Randa und Carrer Rector Petro. Dabei entdeckten die Fahnder Marihuana-Pflanzungen sowie Kokain und größere Mengen an Bargeld. /tg