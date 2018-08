Endlich ist der Sommer auf Mallorca schöner als in Deutschland

Was haben sich Mallorca-Urlauber und Insel-Residenten wochenlang aus der Heimat anhören müssen! Wochenlang war das Wetter in Deutschland beständiger und meist auch wärmer. Nun schlägt der Sommer auf Mallorca endgültig die niedrigerenTemperaturen in der Heimat.

In den kommenden Tagen gibt es in weiten Teilen der Insel Strandwetter, sprich viel Sonne und über 30 Grad. In Deutschland hingegen verabschiedet sich der Sommer langsam bei Temperaturen um die 22 Grad.

Der Mittwochmorgen (29.8.) startet neblig. Der Nebel verzieht sich am Vormittag und geht in einen klaren Himmel über. Tagsüber bleibt es schön, die Höchsttemperaturen liegen bei 35 Grad in Sa Pobla, 33 Grad in Palma de Mallorca und 31 Grad in Felanitx.

Wer sich für den Strand entscheidet, findet an der Playa de Palma Wassertemperaturen in Höhe von 30 Grad vor.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Bis zum Abend ziehen ein paar Wolken am Himmel auf, die ortsweise für ein paar Tropfen sorgen können. In der Nacht gehen die Temperaturen auf etwa 20 Grad zurück.

Wechselhaft geht es am Donnerstagmorgen weiter. In der Tramuntana kann es neben Regen auch zu Gewitter kommen. Nach dem Mittagessen kommt jedoch schon wieder die Sonne raus. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag und laden zum Strandbesuch ein. /rp