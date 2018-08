Feuerteufel stecken in Palmas Viertel Molinar wieder Müllcontainer in Brand

Ein neben den Mülltonnen geparktes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerteufel in Palma de Mallorca geben keine Ruhe. In der Nacht auf Montag (27.8.) brannten gleich acht Müllcontainer an drei verschiedenen Stellen im Ortsteil Molinar ab. Dabei wurde ein parkendes Auto beschädigt. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte größere Schäden.

Der erste Feueralarm ging gegen 4.15 Uhr beim Notruf ein. Die Feuerwehr eilte zum Carrer Cuba, wo fünf Container in Flammen standen und ein parkendes Fahrzeug beschädigten. Noch während der Löscharbeiten wurden die Feuerwehrleute darüber informiert, dass an zwei weiteren Stellen in etwa 300 Meter Entfernung - im Carrer Quito und im Carrer Medellin - ebenfalls Container brannten.

Die Balearen-Hauptstadt leidet seit etwa einem Jahr unter einer Gruppe von Unbekannten, die regelmäßig Mülleimer in Brand setzen. Im laufenden Jahr 2018 brannten bereits über 150 Container. Der Schaden beträgt mehr als 120.000 Euro. Die Nationalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung entgegen. /tg