Schluckspechte, Raufbolde und Randalierer vermiesen Felanitx die Fiesta

Ein Dutzend Alkoholvergiftungen, drei Schlägereien und jede Menge Randale sind die traurige Bilanz der Fiestas de Sant Agustí 2018 in Felanitx. In der Nacht auf Mittwoch (29.8.) hätten betrunkene Randalierer zudem an etlichen Stellen Sachschaden angerichtet, klagten die Anwohner des Ortes im Südosten von Mallorca.

Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" sammelte mehrere Fotos, die unzufriedene Nachbarn in Felanitx über die sozialen Netzwerke schickten: vom abgebrochenen Autorückspiegel über eingeschlagene Fensterscheiben und vollgepinkelte Hauseingänge bis zu abgefackelten Papierkörben. /tg