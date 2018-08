Drogenrazzia: Dealer wollten Kokain im WC entsorgen

100 Polizisten stürmten die Wohnung in Palma de Mallorca.

Die mutmaßlichen Mitglieder der Drogendealerbande von "El Pablo", die am Montag (27.8.) in Palma de Mallorca festgenommen wurden, hatten versucht, Tüten mit Kokain die Toilette hinunterspülen. So wollten die Männer die Beweise vor der eintreffenden Polizei vernichten.

Die Polizisten konnten zwei Tüten im Abfluss wiederfinden. Insgesamt fanden die Beamten 70 Gramm Kokain, 540 Gramm Marihuana, 7 Gramm Haschisch und 225 Marihuana-Pflanzen. Letztere konnte die Polizei dank der Mithilfe des Stromversorgers Endesa aufspüren - das Unternehmen hatte einen erhöhten Stromverbrauch in der Wohnung gemeldet.

Von den sieben festgenommenen Personen ist mittlerweile einer ins Gefängnis eingewiesen worden, die anderen sechs wurden mit Auflagen auf freien Fuß gesetzt. /rp