Sonnige Aussichten für das Wochenende auf Mallorca

Mallorca erwartet ein überwiegend sonniges Wochenende. Die Temperaturen bleiben tagsüber konstant über 30 Grad. Hin und wieder können ein paar Wolken für wenige Regentropfen sorgen.

Der Donnerstag (30.8.) startet wechselhaft. In der Tramuntana kann es sogar zu Gewitter kommen. Auf der restlichen Insel geht es sonnig zu. Die Höchsttemperatur liegt bei 32 Grad in Palma de Mallorca, 29 Grad in Felanitx und Sa Pobla.

Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma liegen bei 28 Grad. In der Nacht bleibt es bei 24 Grad in Felanitx warm. Auch in Palma de Mallorca kühlt es mit 22 Grad nicht viel mehr ab.

Schön geht es am Freitag weiter. Im Tagesverlauf tauchen jedoch einige Wolken auf, die am Abend für etwas Regen sorgen könnten. In Palma de Mallorca liegt die Wahrscheinlichkeit auf ein paar Tropfen bei 35 Prozent. Die Tagestemperaturen gleichen denen vom Vortag, nachts wird es zwei bis drei Grad kühler.

Am Samstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, der in der Tramuntana für leichte Schauer sorgen kann. An den Temperaturen ändert sich nichts.

Sonntag das gleiche Bild: Die Sonne wechselt sich mit den Wolken am Himmel ab. Diesmal kann es auf der ganzen Insel tröpfeln. Am Abend klart es auf. /rp