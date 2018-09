Mann schneidet Jugendlichen in Palma de Mallorca mit zerbrochener Flasche in den Hals

Die Nationalpolizei sucht einen Mann, der einem Jugendlichen in der Nacht von Freitag (31.8.) auf Samstag (1.9.) mit einer kaputten Flasche in den Hals geschnitten hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 5.45 Uhr in einem Glücksspielsalon im Carrer Médico José Darder in Palma de Mallorca.

Das Opfer, ein 18 Jahr alter Spanier, befindet sich in stabilem Zustand, liegt jedoch mit schweren Verletzungen im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca.

Zuerst kam die Ortspolizei an den Ort des Geschehens. Die Beamten übergaben den Fall danach jedoch der Nationalpolizei.

Allem Anschein nach sei es zwischen zwei Männergruppen im Spielsalon zu einem Streit gekommen, der auf der Straße weitergeführt wurde. Dort soll einer der Männer eine Flasche zerbrochen haben und mit dieser dem Jugendlichen einen 25 Zentimeter langen Schnitt in den Hals zugefügt haben.

Danach sei der Angreifer geflüchtet. /sw