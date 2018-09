Immer wieder findet der Santander-Triathlon auch in Palma statt.

Foto: Veranstalter / Cano Fotosports

Am Sonntag (2.9.) ist zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr der Uferweg zwischen Portixol und Portopí gesperrt. Grund ist der Santander-Triathlon. Die Sportveranstaltung findet auch in anderen Städten Spaniens und seit 2013 in Palma de Mallorca statt. /sw