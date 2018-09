Stabile Temperaturen am Wochenende auf Mallorca

Während sich in Deutschland in diesen Tagen schon der Herbst anmeldet, bleibt das Wetter auf Mallorca weitgehend stabil und warm.

Der Samstag (1.9.) auf der Insel ist etwas wolkig gestartet. Die Temperaturen haben sich den Tag über kaum verändert. In Palma war es mit 31 Grad am wärmsten, in Lluc mit 26 Grad am kühlsten. Außerdem wehte ein schwacher Wind.

Der Sonntag (2.9.) startet ebenfalls etwas bewölkt. Ein Strandtag sollte dennoch drin sein. Die Regenwahrscheinlichkeit ist nur für den Norden etwas erhöht. Wie schon am Samstag bleiben auch am Sonntag die Temperaturen stabil. An diesem Tag knackt zumindest Sa Pobla die 30-Grad-Grenze.

In Alcúdia etwa beträgt die Wassertemperatur am Sonntag (2.9.) 27 Grad, an der Playa de Palma sogar 30 Grad. /sw