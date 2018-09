Traditionsbäckerei "El Forn del Terreno" in Palma de Mallorca schließt

Am Sonntag (2.9.) gibt's die vorerst letzten Ensaimadas in der Traditionsbäckerei "El Forn del Terreno" in Palma de Mallorca. Amparo Cárceles und Francisco Mestre verabschieden sich in den wohlverdienten Ruhestand. Seit 1997 leiten sie das Backwaren-Geschäft.

"Das Geschäft läuft gut", so Francisco Mestre. Die Kinder der beiden Bäcker würden es jedoch nicht übernehmen wollen, da sie andere Berufe ausüben.

"Wir danken allen Kunden und Nachbarn. Seit dem ersten Tag, an dem wir uns hier niedergelassen haben, wurden wir immer sehr freundlich behandelt", verabschiedete sich Amparo schon einmal. /sw