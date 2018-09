1.660 gefälschte Artikel in Läden in Port d'Alcúdia auf Mallorca beschlagnahmt

Die Guardia Civil hat in verschiedenen Geschäften in Port d'Alcúdia 1.660 gefälschte Luxus-Marken-Artikel, die einen Marktwert von 24.900 Euro haben, beschlagnahmt. Wie die Beamten am Freitag (31.8.) mitteilten, waren in den Einsatz unter anderem Beamte der Zoll- und Grenzschutzbehörde und der Staatsanwaltschaft involviert.

Unter den beschlagnahmten Produkten befanden sich Taschen, Geldbeutel und Metall-Logos bekannter Luxus-Marken, die an den Artikeln befestigt werden.

Wie die Nachrichtenagentur Efe berichtete, wird nun gegen zwei Besitzer von Läden, in denen die gefälschten Produkte hergestellt wurden, wegen dem Verstoß gegen das Gesetz des Urheberrechtseigentums ermittelt. /sw