Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der M-10 bei Escorca

Am Freitagabend (31.8.) sind auf der Carretera de Escorca auf der Höhe der Militärbasis von Puig Major zwei Autos frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden drei Personen schwer, drei weitere leichter und eine weitere sehr leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich um acht Uhr abends auf der Höhe des Kilometers 46 der Carretera M-10. Ein Fahrzeug kam auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem anderen zusammen. Mehrere Rettungskräfte begaben sich daraufhin an den Unfallort.

Unter den schwer verletzten Opfern ist ein 18 Jahre alter Mann, der mit einer schweren Gehirnerschütterung ins Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca eingeliefert wurde. Ein weiterer 31 Jahre alter Mann erlitt Verletzungen am Bauch und brach sich bei dem Unfall außerdem den Arm. Daher wurde er in die Policlínica Juaneda eingeliefert. Eine 26-Jährige brach sich bei dem Unfall außerdem den Fuß und das Schlüsselbein. Auch sie wurde in die chirurgische Notaufnahme der Policlínica Juaneda gebracht.

Weitere Personen erlitten leichtere Verletzungen wie Prellungen der Beine oder Quetschungen des Brustkorbes. /sw