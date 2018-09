Der Sommer bleibt Mallorca vorerst treu

In Port de Sóller ist das Wasser etwas kühler als etwa an der Playa de Palma.

In Port de Sóller ist das Wasser etwas kühler als etwa an der Playa de Palma. Foto: Livecams

Gute Nachrichten: Der Sommer bleibt Mallorca erst einmal treu. Der Sonntag (2.9.) ist etwas bewölkt gestartet. Die Temperaturen haben sich den Tag über kaum verändert. Aus Süden und Südeosten wehte eine leichte Brise.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Höchsttemperaturen von Sonntag (2.9.), 31 Grad in Sa Pobla, werden zum Wochenbeginn am Montag (3.9.) überboten. So kommt der Ort im Inselinneren auf ganze 34 Grad, Palma de Mallorca zumindest auf 32 Grad. Der Himmel ist nur wenig bewölkt.

Wassertemperaturen von 29 Grad an der Playa de Palma laden zum Baden ein. In Port de Sóller ist mit Wassertemperaturen von 26 Grad für etwas mehr Abkühlung gesorgt. /sw