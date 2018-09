Polizei schießt Messerstecher an der Playa de Palma nieder

Ein Messerangreifer wurde an der Playa de Palma von der Polizei niedergestreckt.

Ein Messerangreifer wurde an der Playa de Palma von der Polizei niedergestreckt. Foto: DM

Die Polizei hat in den frühen Morgenstunden des Montag (3.9.) einem Mann an der Playa de Palma ins Bein geschossen, nachdem dieser zwei deutsche Urlauber mit einem Messer angegriffen hatte. Der Vorfall ereignete sich im Carrer Missió de San Diego in s'Arenal. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll es sich nicht um einen terroristischen Anschlag gehandelt haben.

Nachdem die Polizei den Angreifer ausfindig gemacht hatte, forderte sie ihn auf, sich zu stellen. Dieser fuchtelte weiterhin mit seinem Messer herum und wollte flüchten. Als der Mann auf die Polizisten losgehen wollte, schoss einer von ihnen dem Angreifer ins Bein.

Der Mann, der laut Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" ein Ausländer mit einem arabischen Erscheinungsbild sein soll, wurde ebenso wie die beiden Touristen, die er mit dem Messer angriff, ins Krankenhaus von Son Espases gebracht. Die Urlauber erlitten bei der Attacke lediglich leichte Verletzungen. In Medienberichten ist die Rede davon, dass es sich bei den angegriffenen Personen um zwei Mitglieder der Rocker-Bande "Hell's Angels" handeln könnte. /jk