Wenn der Teufel in Santa Margalida Tonkrüge zerschmettert

Mit einem traditionellen Umzug hat die Gemeinde Santa Margalida am Sonntag (2.9.) die Mallorca-Heilige Catalina Thomàs geehrt. Das Spektakel geht darauf zurück, dass die 1531 in Valldemossa geborene und 1574 in Palma ­verstorbene "Beata" in ihrem frommen Leben dem Leibhaftigen mehrfach erfolgreich widerstanden haben soll. Aus Wut darüber zerschmetterte der Leibhaftige ihr die Tonkrüge.

Die Heilige wurde in diesem Jahr von Rosa Maria Mas dargestellt. Bei dem Umzug waren auch Repräsentanten der politischen Institutionen auf Mallorca vertreten, so Ministerpräsidentin Francina Armengol und Vizepräsidentin Bel Busquets. /ff