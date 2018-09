Zwei Festnahmen nach Serie von Einbrüchen im Raum Montuïri auf Mallorca

Die Guardia Civil auf Mallorca hat zwei Männer festgenommen, die mindestens 15 Einbrüche im Raum Montuïri begangen haben sollen. Unter anderem wird ihnen der Diebstahl von 28 Computern aus der örtlichen Schule zugeschrieben.

Die Ermittlungen waren eingeleitet worden, nachdem eine Reihe von Anzeigen eingegangen war. Die Einbrecher verschafften sich mit Gewalt Zugang zu Wohnungen und Läden, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und verkauften sie anschließend in Palma de Mallorca, heißt es in einer Pressemitteilung der Guardia Civil. Bei einem Diebeszug im Juli in der örtlichen Schule verschwanden 28 Laptops im Wert von rund 8.000 Euro.

Ins Visier der Fahnder gerieten schließlich zwei Männer im Alter von 23 und 47 Jahren, die inzwischen festgenommen wurden. Ermittelt wird, ob weitere Einbrüche auf ihr Konto gehen. /ff