Waldbrand in Costa dels Pins bereits unter Kontrolle

In Costa dels Pins an der Ostküste von Mallorca ist am Dienstag (4.9.) ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer sei gegen 15.45 Uhr bestätigt worden und war bereits um 17.15 Uhr unter Kontrolle, teilte die zuständige Behörde Ibanat des balearischen Umweltministeriums per Twitter mit.

Es galt Warnstufe null, das heißt, dass sich keine Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe des Brandes befinden. Zerstört wurden lediglich 200 Quadratmeter. /ff