Der Herbst sendet erste Grüße nach Mallorca

In den kommenden Tagen ziehen immer mehr Wolken am Himmel über Mallorca auf. Foto: MZ Livecam

Mit langsamen Schritten neigt sich der Sommer auf Mallorca seinem Ende entgegen. Die Sonnenstunden werden täglich weniger, es ziehen vermehrt Regenwolken auf.

Die Temperaturen bleiben weiter sommerlich. Am Dienstag (4.9.) werden Höchstwerte von 33 Grad in Sa Pobla, 31 Grad in Palma de Mallorca erreicht. Nach einem sonnigen Morgen verdichten sich die Wolken am Himmel im Tagesverlauf. Am Abend kann es zu starken Schauern und Gewitter kommen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings recht gering. In der Nacht bleibt es bei Temperaturen um die 21 Grad recht milde.

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter unverändert. Am Morgen kann es im Flachland Nebelbänke geben, danach kommt erstmal die Sonne raus. Bis zum Abend vermehrt sich die Zahl der Wolken am Himmel, und es kann erneut zu örtlichen Schauern und Gewitter kommen. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Ab Donnerstag wird es schmuddeliger. Sonnige Phasen werden immer wieder von Wolken unterbrochen, die für Regen und Gewitter sorgen. Auch die Temperaturen sinken langsam. Die Aussichten auf das Wochenende sind bescheiden. Es wird Herbst. /rp