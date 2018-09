Palmas Anwohnerverband will Anzeigen gegen illegale Ferienapartments abwickeln

Das Büro des Anwohnerverbands in Molinar.

Illegale Ferienwohnungen auf Mallorca anzeigen, aber diskret: Der Dachverband der Anwohnervereinigungen in Palma de Mallorca startet eine Kampagne gegen die illegale Ferienvermietung und will Betroffenen anbieten, "vertraulich, wenn auch nicht anonym" Anzeigen im balearischen Tourismusministerium einzureichen. Anschließend werde man die Bearbeitung dokumentieren und die betroffenen Anwohner informieren, erklärte Vorsitzender Joan Forteza am Montag (3.9.).

Ziel sei es, dass in der Hauptsaison kommenden Jahres "keine einzige Ferienwohnung ohne Lizenz" mehr in Palma de Mallorca angeboten werde, hieß es. Nötig sei aber auch mehr Engagement des Tourismusministeriums - 15 Inspektoren für alle Balearen-Inseln seien völlig unzureichend. Damit Wohnraum für die Einheimischen wieder bezahlbar sei, müsse zudem in den Bau neuer Wohnungen investiert werden, forderte Forteza.

Hintergrund der Initiative ist die Entscheidung der Stadtverwaltung, auch in Zukunft keine Apartments in Mehrfamilienhäusern zur touristischen Vermietung zuzulassen, obwohl diese Möglichkeit erstmals im balearischen Tourismusgesetz vorgesehen ist.

Anzeigen nehme man im Büro im Carrer Cuba 8 in Molinar entgegen, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 13 Uhr nach vorheriger Anmeldung unter E-Mail federacioveinspalma@gmail.com oder Tel.: +34 971 718 555. /ff

