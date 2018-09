Verhinderte Safe-Knacker auf Mallorca wegen Betrugs festgenommen

So verschafften sich die Einbrecher Zugang.

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben zwei Männer im Alter von 26 und 32 Jahren festgenommen, die mit Brachialgewalt in ein Ladenlokal eingebrochen sein sollen. Zudem wird gegen die beiden wegen Betrugs in mehreren Fällen ermittelt, wie es in einer Pressemitteilung vom Dienstag (4.9.) heißt.

Zu dem Einbruch kam es Anfang August. Die Täter durchbrachen eine Außenwand des Lokals in Palma de Mallorca, in die auch der Safe eingelassen war. Dennoch konnten sie diesen nicht aus seiner Eisenverkleidung lösen und beließen es dabei, Firmenuniformen mitgehen zu lassen.

Später stellte sich heraus, dass sich die Täter als Mitarbeiter ausgaben und Material bei Lieferanten abholten, ohne es zu bezahlen. Der Schaden wurde mit knapp 8.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen ergaben, dass einer der beiden Festgenommenen früher bei der Firma angestellt war. /ff