Brücke an der Promenade von s'Illot in neuem Glanz

Die Gemeindeverwaltung von Manacor hat die Brücke über den örtlichen Sturzbach in s'Illot an der Ostküste von Mallorca instand gesetzt. So wurde in erster Linie der Belag der Brücke ersetzt, wie der zuständige Gemeinderat Antonio García erklärt. Die Brücke habe nicht nur ein schlechtes Bild abgegeben, bei feuchter Witterung seien auch Passanten auf dem Kunststoffbelag ausgerutscht.

Anwohner, Einzelhändler und Unternehmer hatten sein längerem eine Instandsetzung gefordert. Der neue Belag ist aus Holzstreben, man habe das ursprüngliche Erscheinungsbild der Brücke berücksichtigt. Investiert wurden insgesamt knapp 12.400 Euro. /ff