Investor plant Fünf-Sterne-Hotel nahe dem Sprudelwunder von Mallorca

Auch seinen eigenen Landwein will der englische Investor anbieten. Foto: Archiv

Ein englischer Investor hat die Finca Gabellí Gran nahe Campanet gekauft und will aus der dortigen possessió ein Fünf-Sterne-Hotel machen. Wie die Zeitung "Última Hora" am Mittwoch (5.9.) berichtet, sollen die zur Finca gehörenden Gebäude behutsam hergerichtet werden. Das Landhaus von Gabellí Gran gehört zu den ältesten possessions auf der Insel. Bereits 1277 wurde die einstmals größere Finca in zwei Teile geteilt.

Neben der Restaurierung der Gebäude will der Investor auch die dazugehörigen Felder herrichten, die seit Jahren aufgegeben sind. Außerdem hat der neue Besitzer der Finca 13,5 Hektar Wein pflanzen lassen, ist dabei, die verwilderten Olivenbäume zu pflegen und produziert bereits Olivenöl mit der Herkunftsbezeichnung Oli de Mallorca. In fünf Jahren soll dann der Landwein Vi de la Terra erstmals verkauft werden.

Der Engländer, der bei einer seiner ausgedehnten Radtouren über die Insel auf die Finca nahe den Quellen Ses Fonts Ufanes aufmerksam geworden war, werde sich die Restaurierung der Gebäude zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Euro kosten lassen.

Um die Trockensteinmauern fachgerecht zu sanieren, hat der Investor den mallorquinischen "marger" Jaume Femenies unter Vertrag genommen, der bereits seine Arbeit aufgenommen hat. In etwa eineinhalb Jahren sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein. /jk