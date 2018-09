Palma schreibt Erneuerung der Durchgangsstraße an der Playa de Palma aus

Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat 635.000 Euro freigegeben, um die Durchgangsstraße an der Playa de Palma wieder in Schuss zu bringen. Die bereits nach kurzer Zeit abgenutzten Pflastersteine auf der Fahrbahn sollen durch eine Asphaltdecke ersetzt werden, hieß es am Mittwoch (5.9.) im Rathaus. Nur im Bereich der Parkplätze sollen die Pflastersteine erhalten bleiben.

Geplant ist, dass die Arbeiten fünf bis acht Monate dauern und bis zum Beginn der Osterwoche 2019 abgeschlossen sind, rechtzeitig, bevor die touristische Hauptsaison beginnt. Die Ausschreibung soll in Kürze beginnen. Ausgeführt werden sollen die Arbeiten zwischen den Straßen Neopatria und Missió de Sant Diego, betroffen sind die Straßen Marbella, Mar Tirrena und Llaüt.

In den kommenden zwei Jahren sollen dann weitere 700.000 Euro für die weitere Instandsetzungsarbeiten in den Straßen an der Playa de Palma fließen. /ff